Тариф на передачу електроенергії готуються підвищити на 26%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує схвалити проєкт постанови про встановлення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії на 2025 рік на рівні 665,26 грн за МВт-год, що на 25,8% більше за тариф на поточний рік.

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Про це повідомляє видання ExPro.

За даними видання, відповідний проєкт постанови планують розглянути та затвердити на засіданні НКРЕКП 13 листопада.

Зазначається, що тариф на передачу для зеленої металургії планується встановити на рівні 352,73 грн/МВт·год.

Витрати на виконання спеціальних обов’язків на 2025 рік прогнозуються на рівні 30 млрд грн, що становить 46% від усіх витрат оператора системи передачі за тарифом на передачу.

Прогнозований обсяг передачі електроенергії на 2025 рік становить 98 651 млн кВт-год.

Прогнозований середньозважений «зелений» тариф на 2025 р. становить 6437,28 грн/МВт-год.

Також, регулятор планує схвалити проєкти постанов щодо встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління — на рівні 95,07 грн/МВт·год, що на 10% менше від чинного.

Раніше повідомлялося, що оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" пропонував підвищити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на 48% – до 783,71 грн за МВт-год (без ПДВ).

Підвищення граничних цін на електроенергію

Нагадаємо, НКРЕКП 1 жовтня попередньо схвалила підвищення граничних цін на електроенергію. Це не вплине на фіксований рівень тарифів для населення. Рішення обумовлено необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електроенергії з Європи для покриття можливого дефіциту взимку.

Регулятор пропонує встановити такі граничні ціни на ринку "на добу вперед" та на внутрішньому ринку з 1 листопада:

з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна - 10 грн / МВт · год.

На балансуючому ринку НКРЕКП планує встановити максимальні граничні ціни:

з 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.

Зауважимо, що зміна прайс-кепів стосуватиметься лише непобутових споживачів.

Нагадаємо, НКРЕКП змінила порядок формування ціни електроенергії для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН) у бік її збільшення на період з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року.