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Энергетика
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Тепловая станция в Энергодаре работает последний день. Закончился уголь, — мэр города

Тепловая станция в Энергодаре работает последний день. Закончился уголь, — мэр города

В Энергодаре в среду, 4 мая, тепловая станция в городе работает, возможно, последний день — запасы угля на самой мощной тепловой электростанции Украины закончились.

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Об этом заявил мэр Эгнергодара Дмитрий Орлов в эфире «Громадського радио».

«Тепловая станция сегодня, кажется, работает в последний день. После разрушения оккупантами железнодорожной переправы в районе Васильевки мы не могли доставлять уголь на территорию Энергодара. Суточная потребность в угле — около ста полувагонов. Конечно, некоторый запас был. Но, кажется, завтра тепловая станция выходит на простой, персонал сокращается до 2/3», — рассказал он.

Отметим, что Энергодар — город в Запорожской области с населением в более, чем 50 тысяч человек. Здесь расположена мощнейшая в Украине ТЭС и крупнейшая в Европе АЭС. Второй месяц город находится под российской оккупацией.

Напомним, ранее российские войска не пустили колонну с гуманитарной помощью НАЭК «Энергоатом» для жителей Энергодара.

Автор:
Илья Требор