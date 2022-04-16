Российские войска не пустили колону с гуманитаркой в Энергодар

Колонну с гуманитарной помощью НАЭК «Энергоатом» для жителей Энергодара на пропустили российские войска.

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Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

«К сожалению, доехать удалось только до Васильевки, где установлен российский военный блокпост. Тот самый, на котором уже много раз в обе стороны разворачивали и грузы со всем необходимым для людей на оккупированных территориях, и граждан, пытавшихся эвакуироваться из города. Не повезло и энергоатомовской колонне – ее не пропустили. Вынуждены возвращаться назад», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция ввели безразрешительный проезд для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину.