Російські війська не пустили колону з гуманітаркою до Енергодару

Колону з гуманітарною допомогою НАЕК «Енергоатом» для мешканців Енергодару не пропустили російські війська.

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Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

« На жаль, доїхати вдалося лише до Василівки, де встановлено російський військовий блокпост. Той самий, на якому вже багато разів обидві сторони розвертали і вантажі з усім необхідним для людей на окупованих територіях, і громадян, які намагалися евакуюватись із міста. Не пощастило й енергоатомівській колоні – її не пропустили. Вимушені повертатися назад », – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Польща, Словаччина, Австрія, Угорщина, Румунія, Німеччина, Італія, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Молдова, Чехія та Туреччина ввели бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів в Україну.