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Категория
Энергетика
Дата публикации

Украина начнет экспорт электроэнергии в ЕС 30 июня

Украина начнет экспорт электроэнергии в ЕС 30 июня

Операторы энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E согласовали возобновление Украиной экспорта электроэнергии в ЕС с 30 июня. Об этом сообщает “Укрэнерго”.

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На первом этапе доступная пропускная способность межгосударственных сечений (экспорт/импорт) будет распределяться только на суточных аукционах и будет ограничена объемом до 100 МВт, а также подлежит ежедневному анализу.

При этом распределяются только пересечения в направлении Румынии.

Первый аукцион на распределение пропускной способности Румынии пройдет 28 июня, с днем поставки на 30 июня.

Напомним, 16 марта, Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с Энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. 

В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до 1,5 млрд евро на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года.

Автор:
Степан Крьока