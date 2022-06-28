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Україна розпочне експорт електроенергії до ЄС 30 червня
Оператори енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E узгодили поновлення Україною експорту електроенергії до ЄС із 30 червня. Про це повідомляє "Укренерго".
На першому етапі доступна пропускна спроможність міждержавних перерізів (експорт/імпорт) розподілятиметься лише на добових аукціонах та буде обмежена обсягом до 100 МВт, а також підлягає щоденному аналізу.
При цьому розподіляються лише перетину у напрямку Румунії.
Перший аукціон на розподіл пропускної спроможності Румунії пройде 28 червня з днем поставки на 30 червня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 16 березня Об'єднана енергосистема України синхронізувалася з Енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.
У Міністерстві енергетики прогнозують, що Україна заробить до 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до Євросоюзу до кінця 2022 року.