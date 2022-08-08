Украина призвала ООН и МАГАТЭ направить миссию безопасности на Запорожскую АЭС

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направить миссию безопасности на оккупированную Запорожскую АЭС. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

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"В очередной раз призываю генерального секретаря ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество принять возможные меры для направления безопасной миссии на Запорожскую АЭС, полностью демилитаризовать территорию АЭС и предоставить гарантии безопасности сотрудникам атомной станции и жителям города Энергодар для обслуживания станции. Сегодня подготовлены и отправлены соответствующие письма" – написал он.

По его словам, только такие решительные совместные действия мирового сообщества смогут уберечь миллионы человеческих жизней и вместе противостоять ядерному терроризму.

Лубинец подчеркнул, что согласно международным нормам актом ядерного терроризма считается уже само нападение на объект, где работают с ядерными или радиологическими материалами. Под ядерный терроризм подпадают также действия, которые имеют целью нарушить, саботировать или манипулировать происходящими на станции операциями, что может привести к выбросу радиоактивности.

"Разрушительные последствия ядерного терроризма и распространение радиоактивности не "уважают" государственные границы, а радиоактивные выбросы распространяются неконтролируемо, последствия радиоактивного загрязнения остаются на десятки лет", – добавил омбудсмен.

Напомним, что сегодня ЗАЭС связана с энергосистемой Украины одной работающей линией электропередач. И в случае ее повреждения российскими захватчиками станция перейдет в режим блекаута, что крайне опасно для сохранения ядерного топлива на объекте.