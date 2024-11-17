Украинцы потратили на покупку горючего 33,4 млрд грн в октябре

Продажи горючего на АЗС в октябре увеличились на 1,9% по сравнению с сентябрем, а его общая стоимость достигла 33,4 млрд грн, что на 2,8% больше предыдущего месяца.

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Об этом сообщает НефтеРынок.

Отмечается, что росту продаж предшествовало двухмесячное уменьшение в августе-сентябре на 10,4% по сравнению с рекордным июлем. В то же время, проливы в октябре 2024 года уменьшились на 7,7% по сравнению с октябрем прошлого года.

Крупнейшими рынками сбыта горючего были Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области. На заправочных станциях в этих регионах свершилась почти половина всех продаж. В структуре розничного рынка указанные АЗС составляют треть общего количества АЗС в Украине.

По данным аналитиков, среднесуточная реализация горючего в октябре составляла от минимальных 0,9 тыс. л/сутки в Херсонской области до 7,7 тыс. л/сутки в столице.

Заметим, после окончания жатвы и повышенного спроса со стороны аграриев рынок горючего ждет длительный сезон зимних холодов, когда потребление является минимальным. В этих условиях трейдеры ожидают снижения цен на все виды горючего сначала в группе, а впоследствии и на стелах. Кроме того, сети продолжат маркетинговую борьбу за клиента, устраивая акции. Детальнее о ценах на бензин и автогаз на АЗС читайте в материале Delo.ua.