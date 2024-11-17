Українці витратили на купівлю пального 33,4 млрд грн у жовтні

Продажі пального на АЗС у жовтні збільшилися на 1,9% порівняно з вереснем, а його загальна вартість сягнула 33,4 млрд грн, що на 2,8% більше за попередній місяць,

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Про це повідомляє НафтоРинок.

Зазначається, що зростанню продажів передувало двомісячне зменшення у серпні-вересні на 10,4% у порівнянні з рекордним липнем. Водночас проливи у жовтні 2024 році зменшилися на 7,7% у порівнянні з жовтнем минулого року.

Найбільшими ринками збуту пального були місто Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області. На заправних станціях у цих регіонах здійснилася майже половина всіх продажів. У структурі роздрібного ринку вказані АЗС становлять третину від загальної кількості АЗС в Україні.

За даними аналітиків, середньодобова реалізація пального у жовтні становила від мінімальних 0,9 тис. л/добу на Херсонщині до 7,7 тис. л/добу у столиці.

Зауважимо, після закінчення сезону жнив та підвищеного попиту з боку аграріїв ринок пального чекає тривалий сезон зимових холодів, коли споживання є мінімальним. В цих умовах трейдери очікують на зниження цін на всі види пального спершу в гурті, а згодом і на стелах. Крім того, мережі продовжать маркетингову боротьбу за клієнта влаштовуючи акції. Детальніше про ціни на бензин та автогаз на АЗС читайте в матеріалі Delo.ua.