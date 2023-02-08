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Украинские газовики создали собственные smart-счетчики: кому и когда их будут устанавливать
Региональная газовая компания завершила сертификацию "умных" счетчиков природного газа, разработанных специалистами R&D-подразделения. Их начнут производить и устанавливать потребителям газа уже в 2023 году.
Об этом сообщила пресс-служба РГК.
Приборы учета объединяют мембранный счетчик и встроенный в корпус смартмодуль с модемом. Благодаря модему, прибор в автоматическом режиме будет передавать в газораспределительную компанию данные о потреблении газа.
"Сейчас многие люди покинули свои дома и не имеют доступа к приборам учета. Поэтому у них есть сложности с начислениями. Smart-счетчики устранят эти проблемы, - объяснил руководитель направления "Разработки и исследования" РГК Ярослав Хаврель. - К тому же это просто удобно, даже если вы никуда не уезжали – вам не следует беспокоиться о передаче показаний в начале каждого месяца.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В основе мембранного счетчика – комплектующие всемирно известного итальянского бренда Mesura. А смартмодули с модемом разработаны специалистами РГК.
Производство смартсчетчиков начнется во II квартале 2023 на мощностях украинских метрологических центров RGC Metering. Первая партия – 16 тысяч счетчиков – будет изготовлена в этом году.
"Новые счетчики будут устанавливаться как в рамках инвестиционной программы газораспределительных компаний, так и предназначаться для коммерческих продаж. Новая установка – это обычно застройщики. В рамках инвестпрограммы новыми счетчиками мы будем бесплатно заменять старые приборы учета, не прошедшие поверку", – сказал Ярослав Хаврель. .
В Украине установлено более 10 млн. счетчиков газа у бытовых потребителей. Лишь несколько десятков тысяч из них имеют smart-системы. Другим потребителям приходится ежемесячно передавать показания своих счетчиков.
После запуска массового производства smart-счетчиков обычные счетчики будут заменяться "умными", если соответствующие средства НКРЭКУ предусмотрет в инвестпрограммах, которые комиссия утверждает для операторов ГРС.
Напомним, с начала полномасштабной войны украинские газовики бесплатно из аминили украинцам 75 тысяч газовых счетчиков. Они были установлены на замену поврежденным приборам учета.