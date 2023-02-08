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Українські газовики створили власні smart-лічильники: кому і коли їх встановлюватимуть
Регіональна газова компанія завершила сертифікацію "розумних" лічильників природного газу, розроблених спеціалістами R&D-підрозділу. Їх почнуть виготовляти та встановлювати споживачам газу вже в 2023 році.
Про це повідомила пресслужба РГК.
Зазначається, що прилади обліку поєднують мембранний лічильник та вбудований у корпус смартмодуль з модемом. Завдяки модему прилад в автоматичному режимі передаватиме до газорозподільної компанії дані про споживання газу.
"Зараз багато людей покинули свої домівки та не мають доступу до приладів обліку. Через це у них є складності з нарахуваннями. Smart-лічильники усунуть ці проблеми, – пояснив керівник напрямку "Розробки та дослідження" РГК Ярослав Хаврель. – До того ж це просто зручно, навіть коли ви нікуди не виїжджали – вам не слід турбуватися про передавання показань на початку кожного місяця".Підписуйтеся на наш YouTube канал
В основі мембранного лічильника – комплектуючі всесвітньо відомого італійського бренду Mesura. А смартмодуль з модемом розроблені фахівцями РГК.
Виробництво смартлічильників розпочнеться у II кварталі 2023 року на потужностях українських метрологічних центрів RGC Metering. Перша партія – 16 тисяч лічильників – буде виготовлена в цьому році.
"Нові лічильники будуть встановлюватися як в рамках інвестиційної програми газорозподільних компаній, так і призначатися для комерційного продажу. Нове встановлення – це зазвичай забудовники. В рамках інвестпрограми новими лічильниками ми будемо безплатно замінювати старі прилади обліку, які не пройшли повірку", – сказав Ярослав Хаврель.
В Україні встановлено понад 10 млн лічильників газу у побутових споживачів. Лише декілька десятків тисяч з них мають smart-системи. Іншим споживачам доводиться щомісячно передавати показання своїх лічильників.
Після запуску масового виробництва smart-лічильників звичайні лічильники будуть замінюватися на "розумні", якщо відповідні кошти НКРЕКП передбачить в інвестпрограмах, які комісія затверджує для операторів ГРМ.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни українські газовики безплатно замінили українцям 75 тисяч газових лічильників. Їх було встановлено на заміну пошкодженим приладам обліку.