- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
"Укрэнерго" вводит графики аварийных отключений еще в трех областях
НЭК "Укрэнерго" вынуждена применить графики аварийных отключений на период вечернего максимума потребления еще в трех областях: Сумской, Полтавской и Донецкой.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В целом графики аварийных отключений применены уже в семи областях, поскольку ранее они были введены в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях. Продолжают действовать ограничения энергоснабжения и в Харьковской области.
Сообщается, что основная причина отключения потребителей – отсутствие достаточного объема генерация в системе для обеспечения потребностей потребителей, вследствие ночной массированной российской атаки на украинские электростанции.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По информации Минэнерго, в Харьковской области обесточивалось 3 тысячи потребителей, а всего по области из-за вражеских обстрелов обесточено 18,3 тысячи абонентов. Также применяются графики почасовых отключений для 289 тысяч потребителей. В Кировоградской области без света – 48,3 тысячи потребителей.
Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства рассказал, что для обеспечения потребностей потребителей и сбалансирования системы Украина импортирует электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы.
Шмигаль и энергетики призывают украинцев снизить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы.
Напомним, в результате российской ракетной атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции. . Одновременно были повреждены высоковольтные линии электропередачи 330 кВ "Укрэнерго", начаты аварийно-восстановительные работы. На электростанциях, поврежденных во время атаки 22 марта, продолжается разбор завалов, восстановление повреждений.
Источник фото: ua.depositphotos.com