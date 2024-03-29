"Укренерго" вводить графіки аварійних відключень ще у трьох областях

НЕК "Укренерго" вимушена застосувати графіки аварійних відключень на період вечірнього максимуму споживання ще у трьох областях: Сумській, Полтавській та Донецькій.

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Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Загалом, графіки аварійних відключень застосовані вже у семи областях, оскільки раніше вони були введені у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях. Продовжують діяти обмеження енергопостачання і на Харківщині.

Повідомляється, що основна причина відключення споживачів – це відсутність достатнього обсягу генерація в системі для забезпечення потреб споживачів, внаслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції.

За інформацією Міненерго, у Харківській області знеструмлювалися 3 тисячі споживачів, а всього по області через ворожі обстріли знеструмлено 18,3 тисячі абонентів. Також застосовуються графіки погодинних відключень для 289 тисяч споживачів. У Кіровоградській області без світла - 48,3 тисячі споживачів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду розповів, що для забезпечення потреб споживачів та збалансування системи Україна імпортує електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.

Шмигаль та енергетики закликають українців зменшити споживання електроенергії, особливо у вечірні години.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки пошкоджені теплові та гідроелектростанції. Одночасно були пошкоджені високовольтні лінії електропередачі 330 кВ "Укренерго", розпочато аварійно-відновлювальні роботи. На електростанціях, які були пошкоджені під час атаки 22 березня, триває розбір завалів, відновлення пошкоджень.

Джерело фото: ua.depositphotos.com