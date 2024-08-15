"Укргидроэнерго" начало готовиться к арбитражу по уничтожению Каховской ГЭС

15 августа 2024 года "Укргидроэнерго" объявило тендер на закупку услуг по юридическому представительству в международном арбитраже по возмещению потерь, вызванных уничтожением Каховской гидроэлектростанции, взорванной российскими оккупационными войсками в июне 2023 года.

Об этом сообщает "Укргидроэнерго".

Уничтожение плотины Каховской ГЭС, которое считается величайшей техногенной катастрофой со времен Второй мировой войны, побудило "Укргидроэнерго" к арбитражному разбирательству против российской федерации.

В марте 2024 года компания направила официальное уведомление правительства России о разрешении спора в соответствии с Соглашением между правительствами Украины и России о взаимной защите инвестиций.

"Укргидроэнерго" приглашает ведущие национальные и международные юридические компании поучаствовать в тендере. Предпочтение отдается фирмам с опытом успешного представительства в инвестиционных и международных коммерческих арбитражах.

Ввиду сложности дела и возможной продолжительности процесса компания ожидает найти надежного партнера для уверенного прохождения этого важного этапа, что также является шагом к привлечению виновных в катастрофе к ответственности.

Все заинтересованные юридические компании могут ознакомиться с условиями тендера и представить свои предложения. Вопросы по тендеру можно посылать через систему Prozorro не позднее чем за 10 дней до истечения срока подачи заявок.

Добавим, сейчас компания "Укргидроэнерго" подготовила проект временного гидроузла на месте уничтоженной россиянами Каховской гидроэлектростанции.

В "Укргидроэнерго" объяснили, что важно восстановить дамбу Каховской ГЭС — если этого не сделать, то территория бывшего Каховского водохранилища останется болотистой местностью.

Напомним, российские кафиры 6 июня 2023 года взорвали ранее заминированную ими же дамбу Каховской ГЭС, уничтожив 11 из 28 пролетов сооружения. Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва русскими оккупационными войсками. На строительство новой гидроэлектростанции на ее месте Украине может потребоваться минимум $1 млрд и 5 лет .