"Укргідроенерго" оголосило тендер на юридичне представництво у справі знищення Каховської ГЕС

15 серпня 2024 року "Укргідроенерго" оголосило тендер на закупівлю послуг з юридичного представництва в міжнародному арбітражі щодо відшкодування втрат, спричинених знищенням Каховської гідроелектростанції, яку підірвали російські окупаційні війська в червні 2023 року.

Про це повідомляє "Укргідроенерго".

Знищення греблі Каховської ГЕС, яке вважається найбільшою техногенною катастрофою з часів Другої світової війни, спонукало "Укргідроенерго" до арбітражного розгляду проти російської федерації.

У березні 2024 року компанія направила офіційне повідомлення уряду Росії про вирішення спору відповідно до Угоди між урядами України та Росії про взаємний захист інвестицій.

"Укргідроенерго" запрошує провідні національні та міжнародні юридичні компанії взяти участь у тендері. Перевага надаватиметься фірмам з досвідом успішного представництва в інвестиційних і міжнародних комерційних арбітражах.

Зважаючи на складність справи та можливу тривалість процесу, компанія очікує знайти надійного партнера для впевненого проходження цього важливого етапу, що також є кроком до притягнення винних у катастрофі до відповідальності.

Усі зацікавлені юридичні компанії можуть ознайомитися з умовами тендеру та подати свої пропозиції. Запитання щодо тендеру можна надсилати через систему Prozorro не пізніше ніж за 10 днів до завершення терміну подачі заявок.

Додамо, наразі компанія "Укргідроенерго" підготувала проєкт тимчасового гідровузла на місці знищеної росіянами Каховської гідроелектростанції.

В "Укргідроенерго" пояснили, що важливо відновити греблю Каховської ГЕС - якщо цього не зробити, то територія колишнього Каховського водосховища залишиться болотистою місцевістю.

Нагадаємо, російські окупанти 6 червня 2023 року підірвали раніше заміновану ними ж греблю Каховської ГЕС, знищивши 11 з 28 прольотів споруди. Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами. На будівництво нової гідроелектростанції на її місці Україні може знадобитись мінімум $1 млрд і 5 років.