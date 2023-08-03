В июле Украина сократила импорт бензинов в три раза: в чем причина

По итогам июля импорт автомобильных бензинов в Украину составил 49,6 тыс. тонн, что в три раза меньше по сравнению с июнем.

Об этом сообщает издание Enkorr.

Отмечается, что падение закупок высокооктанового горючего было ожидаемым, поскольку значительная доля объемов реализации в прошлом месяце обеспечивалась за счет ранее созданных запасов.

"В июне украинские компании импортировали 157,9 тыс. тонн бензинов. Больше завозили только в декабре и январе, когда рынок готовился к возможным последствиям нефтепродуктового эмбарго, а население и бизнес боролись с тьмой с помощью генераторов", - пишет издание.

С 1 июля торговцев горючим ждали новые испытания, повышение НДС и акцизов, означавшие постепенный, но неизбежный рост цен в группе и на АЗС. Чтобы замедлить подорожание, в июне сети импортировали объемы бензина, что примерно на 60% превышало текущие потребности рынка.

Кроме того, закупки импортного бензина прекратили не только мелкие компании, но некоторые крупные сети. В июле высокооктановое горючее не завозило "БРСМ". Группа "Приват" не завозит импортный бензин с конца апреля и при своих небольших объемах реализации предпочитает покупать топливо на внутреннем рынке.

Остальные крупные сети сократили импорт в несколько раз. В июле сети ОККО, WOG и "Укрпаллетсистем" вместе завезли 25,2 тыс. тонн бензина, в то время как в июне объемы закупок этой тройки компаний составляли 119,2 тыс. тонн.

На фоне уменьшения закупок в июле изменилась также структура происхождения импортируемого украинскими компаниями продукта. В прошлом месяце в Украину не завозился греческий бензин, а поставки румынского бензина выросли на 7% до 10,5 тыс. тонн. Поставки высокооктанового горючего из Литвы в прошлом месяце уменьшились вдвое до 12,2 тыс. тонн. Наибольшие объемы в структуре импорта составили поставки бензина с сертификатом происхождения EUR1. Такого продукта в июле было ввезено 17,1 тыс. тонн.

"В августе ожидается возобновление роста объемов импорта бензина, поскольку июньские запасы продукта у многих компаний должны быть исчерпаны к середине месяца", – прогнозирует издание.

Заметим, что в августе цены на топливо будут расти из-за роста цены на нефть и окончания запасов дешевого горючего, которое трейдеры закупили до повышения НДС с 7% до 20%. Вместе с этим потребление топлива остается высоким из-за жатвы. Будет ли бензин по 60 грн/л, читайте в материале Delo.ua.

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