У липні Україна скоротила імпорт бензинів втричі: у чому причина

За підсумками липня імпорт автомобільних бензинів в Україну склав 49,6 тис. тонн, що в три рази менше порівняно з червнем.

Про це повідомляє видання Enkorr.

Зазначається, що падіння закупівель високооктанового пального було очікуваним, оскільки значна частка обсягів реалізації минулого місяця забезпечувалася за рахунок створених раніше запасів.

"У червні українські компанії імпортували 157,9 тис. тонн бензинів. Більше завозили лише у грудні й січні, коли ринок готувався до можливих наслідків нафтопродуктового ембарго, а населення й бізнес боролися з темрявою за допомогою генераторів", - пише видання.

З 1 липня торговців пальним чекали нові випробування, підвищення ПДВ й акцизів, які означали поступове, але неминуче зростання цін у гурті й на АЗС. Аби уповільнити здорожчання, у червні мережі імпортували обсяги бензину, що приблизно на 60% перевищували поточні потреби ринку.

Крім того, закупівлі імпортного бензину припинили не лише дрібні компанії, а й деякі великі мережі. У липні високооктанове пальне не завозила "БРСМ". Група "Приват" не завозить імпортний бензин з кінця квітня і при своїх невеликих обсягах реалізації воліє купувати пальне на внутрішньому ринку.

Інші великі мережі скоротили імпорт у кілька разів. У липні мережі ОККО, WOG та "Укрпалетсистем" разом завезли 25,2 тис. тонн бензину, тоді як у червні обсяги закупівель цієї трійки компаній складали 119,2 тис. тонн.

На тлі зменшення закупівель у липні змінилася також структура походження продукту, що імпортували українські компанії. Минулого місяця в Україну не завозився грецький бензин, а постачання румунського бензину зросли на 7%, до 10,5 тис. тонн. Постачання висооктанового пального з Литви минулого місяця зменшилися вдвічі до 12,2 тис. тонн. Найбільші обсяги в структурі імпорту склали постачання бензину, що мав сертифікат походження EUR1. Такого продукту у липні було завезено 17,1 тис. тонн.

"У серпні очікується відновлення зростання обсягів імпорту бензину, оскільки червневі запаси продукту у багатьох компаній мають бути вичерпані до середини місяця", - прогнозує видання.

Зауважимо, у серпні ціни на пальне зростатимуть через зростання ціни на нафту та закінчення запасів дешевого пального яке трейдери закупили до підвищення ПДВ з 7% до 20%. Разом з цим споживання палива залишається високим через жнива. Чи буде бензин по 60 грн/л, читайте в матеріалі Delo.ua.

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