В Киеве и восьми областях 14 ноября будут плановые отключения света

Плановые отключения электроэнергии в понедельник, 14 ноября, будут в Киеве и в восьми областях.

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Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Так, с 00:00 до 24:00 свет будут выключать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются.

"Любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что за время полномасштабного вторжения России поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения в Украине.

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