- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
В Киеве и восьми областях 14 ноября будут плановые отключения света
Плановые отключения электроэнергии в понедельник, 14 ноября, будут в Киеве и в восьми областях.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Так, с 00:00 до 24:00 свет будут выключать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются.
"Любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что за время полномасштабного вторжения России поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения в Украине.
Источник фото: depositphotos.com