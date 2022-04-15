В Киевской области заработала последняя из четырех поврежденных врагом ГРС

Возобновили работу газораспределительной станции в Киевской области, которая обеспечивает транспортировку газа в село Залесье и близлежащие населенные пункты. Эта ГРС стала последней из четырех поврежденных врагом, которую починили специалисты в регионе.

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Об этом сообщает пресс-служба ОГТС.

Газораспределительные станции были отключены еще с середины марта из-за боевых действий, которые приводили к разрушениям и остановке работы ГРС.

"После проверки и ремонта газораспределительных сетей, которые провело АО "Киевоблгаз" на освобожденных от оккупантов территориях, работники Боярского ЛПУМГ поочередно запустили в работу все четыре ГРС и возобновили транспортировку газа для жителей Семиполков, Большой Дымерки, Дымера, Залесья и близлежащего населения", — резюмировали в ОГТС.

В то же время в шести областях Украины из-за военных действий остановленными остаются 38 из 1395 ГРС.

Отметим, что в Киевской области после освобождения от российских захватчиков подачу газа восстановили для 23 699 потребителей (по состоянию на 13 апреля).

Еще в трех селах Броварского и Вышгородского районов идут восстановительные работы, вскоре газоснабжение полностью возобновлять и там.

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