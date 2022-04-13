РГК возобновила подачу газа почти для 24 тысяч домов в Киевской области

В Киевской области после освобождения от российских захватчиков подачу газа восстановили для 23 699 потребителей. Работа по возобновлению газоснабжения идет активно как в городах, так и селах региона.

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Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"Всего за пять дней работники АО "Киевоблгаз" вернули газ в дома в Буче, Бородянке, Макарове, Стоянке, Вышгороде, Броварах", — отметили в РГК.

За последние сутки, 13 апреля, газ снова появился в 3 589 домах Киевской области. Полностью подачу газа возобновили в селах Победа, Афанасьев, Семиполки Броварского района, Маковище, Наливайковка, Плахтянка Бучанского района, села Козаровичи Вышгородского района.

Еще в трех селах Броварского и Вышгородского районов идут восстановительные работы, вскоре газоснабжение полностью возобновлять и там.

В других регионах также возобновляют подачу газа. При этом сложная ситуация остается в Изюме Харьковской. Масштабы разрушений газопроводов требуют фактически возобновления сетей города, что возможно только после прекращения активных боевых действий.