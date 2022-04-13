РГК відновила подачу газу майже для 24 тисяч будинків у Київській області

На Київщині після звільнення від російських загарбників подачу газу відновили для 23 699 споживачів. Робота з відновлення газопостачання відбувається активно як у містах, так і в селах регіону.

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Про це повідомляє пресслужба РМК.

"Усього за п'ять днів працівники АТ "Київоблгаз" повернули газ до будинків у Бучі, Бородянці, Макарові, Стоянці, Вишгороді, Броварах", — зазначили в РМК.

За останню добу, 13 квітня, газ знову з'явився у 3589 будинках Київської області. Повністю подачу газу відновили у селах Перемога, Афанасьєв, Семиполки Броварського району, Маковище, Наливайківка, Плахтянка Бучанського району, села Козаровичі Вишгородського району.

Ще у трьох селах Броварського та Вишгородського районів йдуть відновлювальні роботи, незабаром газопостачання повністю відновлюватимуть і там.

В інших регіонах також поновлюють подачу газу. При цьому складна ситуація залишається в Ізюм е Харківській. Масштаби руйнувань газопроводів вимагають фактично відновлення мереж міста, що можливе лише після припинення активних бойових дій.