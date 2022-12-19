В настоящее время буз отопления осталось только 3% жителей столицы

После утренних атак агрессора на столицу 19 декабря и повреждения объектов инфраструктуры коммунальщикам уже удалось возобновить работу большинства котельных, сообщил киевский мэр Виталий Кличко. По его словам, без отопления остаются около 3% потребителей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме. Как объявило "Укрэнерго", ситуация в энергетике сложная, поэтому действуют аварийные и экстренные отключения. Больше всего в столице от дефицита электроснабжения страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы", – написал он.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 17 декабря утвердил порядок организации и функционирования "пунктов несокрушимости", определив их виды, комплектацию и алгоритм развертывания.

В частности, "пункты несокрушимости" будут делиться на расположенные в зданиях стационарные и мобильные, которые развернут на базе палатки или транспортного средства. Их количество определяется центральной и местной властью в соответствии с потребностями населения общины.

"Пункты несокрушимости" функционируют в круглосуточном режиме.