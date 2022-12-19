Наразі буз опалення лишились тільки 3% мешканців столиці

Після ранкових атак агресора на столицю 19 грудня і пошкодження об’єктів інфраструктури, комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень, повідомив київський мер Віталій Кличко. За його словами, без опалення залишаються близько 3% споживачів.

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"Система водопостачання столиці працює в штатному режимі. Як оголосило "Укренерго", ситуація в енергетиці складна, тому діють аварійні та екстрені вимкнення. Найбільше в столиці від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони", – написав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 17 грудня затвердив порядок організації та функціонування "пунктів незламності", визначивши їхні види, комплектацію та алгоритм розгортання.

Зокрема, "пункти незламності" поділятимуться на стаціонарні, що розташовані в будівлях, та мобільні, які розгорнуть на базі намету або транспортного засобу. Їх кількість визначається центральною та місцевою владою відповідно до потреб населення громади.

"Пункти незламності" функціонують в цілодобовому режимі.