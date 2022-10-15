В Польше возобновили прокачку нефти по трубопроводу "Дружба"

Польский оператор трубопроводов PERN заявил, что перекачка сырой нефти в поврежденном трубопроводе "Дружба" возобновлена.

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Об этом сообщает Reuters.

"Технические службы PERN восстановили полную работоспособность поврежденного трубопровода, который использовался для доставки сырой нефти немецким клиентам компании", - говорится в заявлении PERN.

Утечка была обнаружена поздно во вторник, и на следующий день PERN заявил, что нет никаких признаков того, что вмешательство третьей стороны нанесло ущерб.

Напомним, что на территории Польши на одной из нитей нефтепровода "Дружба", по которому РФ поставляет нефть в Европу, поздно вечером 11 октября произошла утечка.