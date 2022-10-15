У Польщі поновили прокачування нафти трубопроводом "Дружба"

Польський оператор трубопроводів PERN заявив що перекачування сирої нафти в пошкодженому трубопроводі "Дружба" відновлено.

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Про це повідомляє Reuters.

"Технічні служби PERN відновили повну працездатність пошкодженого трубопроводу, який використовувався для доставки сирої нафти німецьким клієнтам компанії", — йдеться в заяві PERN.

Витік було виявлено пізно у вівторок, і наступного дня PERN заявив, що немає жодних ознак того, що втручання третьої сторони спричинило шкоду.

Нагадаємо, що на території Польщі на одній із ниток нафтопроводу "Дружба", яким РФ постачає нафту до Європи, пізно ввечері 11 жовтня стався витік.