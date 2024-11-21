В ряде регионов Украины ввели экстренные отключения света

Утром 21 ноября в некоторых областях Украины были введены экстренные отключения электроэнергии.

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Об этом сообщает ДТЭК.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения света", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Житомирской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях применены аварийные обесточения, сообщают местные облэнерго.

Графики отключения света на 21 ноября

В четверг, 21 ноября, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии – они будут активными с 07:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" сообщили, что время применения и объем ограничений будут следующими:

07:00 — 11:00 — одна очередь отключений,

11:00 — 19:00 — две очереди отключений,

19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов во время атаки РФ 17 ноября.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть поврежденное оборудование в работу", — отметили в Укрэнерго.

Графики от ДТЭК

За информацией ДТЭК, в Киеве стабилизационные отключения будут действовать следующим образом:

для 1 группы – с 10:00 до 14:00;

для 2 группы – с 11:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00;

для 3 и 4 групп – с 13:00 до 17:00;

для 5 группы – с 16:00 до 20:00;

для 6 группы – с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

В Киевской области графики отключений света будут следующими:

для 1 группы – с 11:00 до 13:00 и с 18:00 до 23:00;

для 2 группы – с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00;

для 3 и 4 групп – с 12:00 до 16:00;

для 5 группы – с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00;

для 6 группы – с 15:00 до 19:00.

В Днепропетровской области: