- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В ряде регионов Украины ввели экстренные отключения света
Утром 21 ноября в некоторых областях Украины были введены экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает ДТЭК.
"Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения света", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Житомирской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях применены аварийные обесточения, сообщают местные облэнерго.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Графики отключения света на 21 ноября
В четверг, 21 ноября, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии – они будут активными с 07:00 до 22:00.
В "Укрэнерго" сообщили, что время применения и объем ограничений будут следующими:
- 07:00 — 11:00 — одна очередь отключений,
- 11:00 — 19:00 — две очереди отключений,
- 19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.
Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов во время атаки РФ 17 ноября.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть поврежденное оборудование в работу", — отметили в Укрэнерго.
Графики от ДТЭК
За информацией ДТЭК, в Киеве стабилизационные отключения будут действовать следующим образом:
- для 1 группы – с 10:00 до 14:00;
- для 2 группы – с 11:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00;
- для 3 и 4 групп – с 13:00 до 17:00;
- для 5 группы – с 16:00 до 20:00;
- для 6 группы – с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
В Киевской области графики отключений света будут следующими:
- для 1 группы – с 11:00 до 13:00 и с 18:00 до 23:00;
- для 2 группы – с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00;
- для 3 и 4 групп – с 12:00 до 16:00;
- для 5 группы – с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00;
- для 6 группы – с 15:00 до 19:00.
В Днепропетровской области:
- для 1 группы – с 10:00 до 14:00;
- для 2 группы – с 11:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00;
- для 3 и 4 групп – с 13:00 до 17:00;
- для 5 группы – с 16:00 до 20:00;
- для 6 группы – с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.