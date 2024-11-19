Украина восстанавливает поврежденную энергетическую инфраструктуру: графики отключений могут отменить в ближайшие дни

После массированной атаки на энергосистему 17 ноября уже на следующий день во всех областях ввели графики отключений электроэнергии , однако вскоре графики отменили для западных областей. Эксперты считают, что в ближайшие дни энергетики починят поврежденную инфраструктуру уже в ближайшие дни, а графики отменят. Впрочем, для таких регионов как Одесская область ситуация будет оставаться сложной.

Весной из-за обстрелов угольных и гидроэлектростанций Украина потеряла 9 ГВт маневровой генерации. Частично эти мощности удалось восстановить. Кроме того, в конце октября Украина и ЕС договорились о расширении пропускной способности межгосударственных сечений до 2,1 ГВт, что позволит увеличить импорт электроэнергии в Украину. Так что графиков отключений можно было бы избежать, если бы не массированные атаки.

Обстрелы разделили страну на две части

Все опрошенные Delo.ua эксперты уверены, что следствием возвращения графиков 18 ноября стала очередная массированная российская атака, поразившая как объекты генерации, так и объекты передачи и распределения электроэнергии.

Если бы не было атаки 17 ноября, отключений, скорее всего, не было бы. Проблема в основном в системе передачи электроэнергии, объектах "Укрэнерго". Мы можем ожидать улучшения ситуации, но понимаем, что Россия может в скором времени нанести повторные удары. Дарья Орлова аналитика консалтинговой компании ExPro Consulting

По словам директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, повреждение энергосистемы условно можно разделить на три группы. К первой группе эксперт относит повреждения в городе Одесса и Одесской области. Там в результате массированной атаки повреждения энергетической инфраструктуры настолько существенны, что там перестала работать даже критическая инфраструктура. По сообщению ДТЭК, энергетикам удалось заживить критическую инфраструктуру в южной части Одессы и к концу суток в их домах должна появиться вода и тепло.

Вторая группа поврежденных объектов – это тепловые электростанции ДТЭК. По информации энергохолдинга оборудование на ТЭС серьезно повреждено, а энергетики продолжают возобновлять его работу. К третьей группе относится оборудование системы передачи и распределения электроэнергии. По словам Рябцева, повреждение инфраструктуры передачи электроэнергии фактически разделило энергосистему на две части.

На востоке у нас отключения, а на западе у нас переизбыток энергии, там даже ограничений нет. И это ограничение на передачу и распределение вызвало парадоксальную ситуацию: Украина вынуждена экспортировать излишек электроэнергии, потому что не может эту электроэнергию передавать из-за поврежденных линий электропередач Геннадий Рябцев Директор специальных программ НТЦ "Психея"

Сколько будет продолжаться отключение электроэнергии

По словам Рябцева, относительно возобновления электроснабжения в Одесской области трудно делать качество прогнозы. Восстановление электроснабжения будет продолжаться как минимум до конца недели. Трудно будет быстро восстановить поврежденные энергоблоки ТЭС. Таким образом мощность в энергосистеме снизится, однако этот дефицит можно будет компенсировать за счет других источников. А работу поврежденных подстанций системы передачи и распределения электроэнергии можно будет возобновить в течение двух-трех суток. Таким образом, на большинстве территории Украины почасовые графики могут быть отменены до 21 ноября.

С этим согласен и директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко . За его первоочередной задачей для энергетиков является восстановление критической инфраструктуры в Одесской и Сумской областях, а также восстановление подстанций, отвечающих за выдачу электроэнергии из атомных электростанций.

В то же время, Омельченко отмечает, что погода в ноябре все еще благоприятна и это пока позволяет избежать существенного дефицита в энергосистеме. Однако в декабре, если начнутся морозы, ситуация может измениться. Рябцев также говорит, что если температура воздуха снизится до -5 °C вероятность применения графиков стабилизационных отключений во всех регионах Украины значительно возрастет.

Таким образом, даже когда поврежденные объекты энергетической инфраструктуры удастся оперативно починить, а графики отключений отменят, с приходом зимних холодов они вернутся. С высокой вероятностью ограничения не будут столь длительными, как они были в июле, а отключения будут продолжаться всего 4-8 часов в сутки. Однако многое будет зависеть от количества новых массированных атак на энергосистему, а также от возможности ПВО сбивать российские ракеты и дроны.