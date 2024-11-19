Україна відновлює пошкоджену енергетичну інфраструктуру: графіки відключень можуть скасувати найближчими днями

Після масованої атаки на енергосистему 17 листопада , вже на наступний день у всіх областях ввели графіки відключень електроенергії , проте невдовзі графіки скасували для західних областей. Експерти вважають, що найближчими днями енергетики полагодять пошкоджену інфраструктуру вже найближчими днями, а графіки скасують. Втім для таких регіонів як Одещина ситуація буде залишатися складною.

Навесні через обстріли вугільних та гідроелектростанцій Україна втратила 9 ГВт маневрової генерації. Частково ці потужності вдалося відновити. Крім того, наприкінці жовтня Україна та ЄС домовились про розширення пропускної спроможності міждержавних перетинів до 2,1 ГВт, що дасть можливість збільшити імпорт електроенергії до України. Тож графіків відключень можна було б уникнути якби не масовані атаки.

Обстріли розділили країну на дві частини

Всі опитані Delo.ua експерти переконані, що наслідком повернення графіків 18 листопада стала чергова масована російська атака, що уразила як об'єкти генерації, так і об'єкти передачі та розподілу електроенергії.

Якби не було атаки 17 листопада, відключень скоріш за все не було б. Проблема є здебільшого в системі передачі електроенергії, об'єктах Укренерго. Ми можемо очікувати на покращення ситуації, але розуміємо, що Росія може незабаром завдати повторних ударів Дар'я Орлова аналітикиня консалтингової компанії ExPro Consulting

За словами директора спеціальних програм НТЦ “Психея” Геннадія Рябцева, пошкодження енергосистеми умовно можна розділити на три групи. До першої групи експерт відносить пошкодження в місті Одеса та на Одещині. Там внаслідок масованої атаки пошкодження енергетичної інфраструктури настільки суттєві, що там перестала працювати навіть критична інфраструктура. За повідомленням ДТЕК енергетикам вдалося заживити критичну інфраструктуру в південній частині Одеси та до кінця доби в їх домівках має з'явитися вода та тепло.

Друга група пошкоджених об'єктів — це теплові електростанції ДТЕК. За інформацією енергохолдингу обладнання на ТЕС серйозно пошкоджені, а енергетики наразі продовжують відновлювати його роботу. До третьої групи відноситься обладнання системи передачі та розподілу електроенергії. За словами Рябцева пошкодження інфраструктури передачі електроенергії фактично розділило енергосистему на дві частини.

На сході у нас вимкнення, а на заході у нас надлишок енергії, там навіть обмежень нема. І це обмеження на передачу і розподіл викликало парадоксальну ситуацію: Україна змушена експортувати надлишок електроенергії, бо не може цю електроенергію передавати через пошкоджені лінії електропередач Геннадій Рябцев Директор спеціальних програм НТЦ “Психея”

Скільки триватимуть відключення електроенергії

За словами Рябцева, стосовно відновлення електропостачання на Одещині важко робити якість прогнози. Відновлення електропостачання триватиме як мінімум до кінця тижня. Важко буде також швидко відновити пошкоджені енергоблоки ТЕС. Таким чином потужність в енергосистемі знизиться, проте цей дефіцит можна буде компенсувати коштом інших джерел. А роботу пошкоджених підстанцій системи передачі та розподілу електроенергії можна буде відновити впродовж двох-трьох діб. Таким чином на більшості території України погодинні графіки можуть бути скасовані до 21 листопада.

З цим погоджується і директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. За його першочерговою задачею для енергетиків є відновлення критичної інфраструктури на Одещині та Сумщині, а також відновлення підстанцій що відповідають за видачу електроенергії з атомних електростанцій.

Водночас Омельченко зазначає, що погода у листопаді все ще сприятлива і це поки ще дозволяє уникнути суттєвого дефіциту в енергосистемі. Проте у грудні, якщо почнуться морози ситуація може змінитись. Рябцев також каже, що у тому разі якщо температура повітря знизиться до -5 °C ймовірність застосування графіків стабілізаційних відключень в усіх регіонах України значно зросте.

Таким чином навіть коли пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури вдасться оперативно полагодити, а графіки відключень скасують, з приходом зимових холодів вони повернуться. З високою ймовірністю обмеження не будуть такими тривалими, як вони були у липні, а відключення триватимуть всього 4-8 годин на добу. Проте багато залежатиме від кількості нових масованих атак на енергосистему, а також від спроможності ППО збивати російські ракети та дрони.