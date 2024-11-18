Графіки повертаються: в усіх регіонах України 18 листопада виключатимуть світло

З понеділка, 18 листопада, в усіх регіонах України запроваджуються графіки відключення електроенергії.

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Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Вимикатимуть світло за двома чергами

Зазначається, що 18 листопада у всіх регіонах будуть вимикати світло.

З 06:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.

Графік відключень кожен споживач може дізнатись у свого оператора систем розподілу.

В "Укренерго" підкреслили, що обмеження тимчасові через пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Енергетики запевняють, що працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Чи продовжаться відключення у наступні дні, в "Укренерго" наразі не повідомляють.

Зауважимо, 13 листопада через дефіцит в енергосистемі в деяких областях для промислових споживачів та бізнесу були застосовані графіки обмеження споживання електричної потужності.

Прогнози щодо відключень електроенергії

Цьогорічна зима може стати однією з найважчих за попередні три роки. Тому в "Укренерго" готуються до кількох можливих сценаріїв, найгірший з яких - це продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", - констатував виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт.