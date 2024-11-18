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Графіки повертаються: в усіх регіонах України 18 листопада виключатимуть світло
З понеділка, 18 листопада, в усіх регіонах України запроваджуються графіки відключення електроенергії.
Про це повідомила пресслужба "Укренерго".
Вимикатимуть світло за двома чергами
Зазначається, що 18 листопада у всіх регіонах будуть вимикати світло.
З 06:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Графік відключень кожен споживач може дізнатись у свого оператора систем розподілу.
В "Укренерго" підкреслили, що обмеження тимчасові через пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
Енергетики запевняють, що працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.
Чи продовжаться відключення у наступні дні, в "Укренерго" наразі не повідомляють.
Зауважимо, 13 листопада через дефіцит в енергосистемі в деяких областях для промислових споживачів та бізнесу були застосовані графіки обмеження споживання електричної потужності.
Прогнози щодо відключень електроенергії
Цьогорічна зима може стати однією з найважчих за попередні три роки. Тому в "Укренерго" готуються до кількох можливих сценаріїв, найгірший з яких - це продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.
"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", - констатував виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт.