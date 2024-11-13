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В Україні запровадили графіки обмежень електроенергії: кого торкнеться
13 листопада через дефіцит в енергосистемі в деяких областях для промислових споживачів та бізнесу буде застосований графік обмеження споживання електричної потужності.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго"
Зазначається, що причиною обмежень стало короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії
"Обмеження діятимуть упродовж дня. Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання – обмеження будуть скасовані", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
В "Укренерго" зауважують, що жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається.
Відомство просить раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання, та закликає бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності.
Як повідомили в ДТЕК, за вказівкою "Укренерго" в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях будуть задіяні обмеження світла для промисловості та бізнесу
Раніше в "Прикарпаттяобленерго" та "Волиньобленерго" повідомили, що за вказівкою НЕК "Укренерго", графіки будуть введені з 07:00 до 20:00 13 листопада у Івано-Франківській та Волинській областях для промислових споживачів в обсязі 5 черг.
Графіки обмежень потужності — це документи, в яких є перелік великих споживачів області, а також вказана потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання.
Причиною введення графіків став дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів, а також через зниження температури.
Інформування підприємств про необхідність заощадження АТ "Прикарпаттяобленерго" здійснює в індивідуальному порядку. За недотримання встановлених режимів відповідальність покладається на керівників підприємств.
Зауважимо, що у понеділок, 11 листопада, на Миколаївщині, Київщині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині, а також у Києві та на Харківщині ввели екстрені відключення світла через загрозу російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Прогнози щодо відключень електроенергії
Цьогорічна зима може стати однією з найважчих за попередні три роки. Тому в “Укренерго” готуються до кількох можливих сценаріїв, найгірший з яких - це продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.
"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", - констатував виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт.