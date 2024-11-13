В Украине ввели графики ограничений электроэнергии: кого коснется

13 ноября из-за дефицита в энергосистеме в некоторых областях для промышленных потребителей и бизнеса будет применен график ограничения потребления электрической мощности.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго"

Отмечается, что причиной ограничений явилось краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии

"Ограничения будут действовать в течение дня. Вечером после устранения замечаний к работе оборудования ограничения будут отменены", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отмечают, что никаких ограничений для бытовых потребителей не предусматривается.

Ведомство просит рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления, и призывает бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд во избежание вынужденных ограничений мощности.

Как сообщили в ДТЭК, по указанию "Укрэнерго" в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будут задействованы ограничения света для промышленности и бизнеса

Ранее в " Прикарпатьеоблэнерго" и " Волыньоблэнерго " сообщили, что по указанию НЭК "Укрэнерго", графики будут введены с 07:00 до 20:00 13 ноября в Ивано-Франковской и Волынской областях для промышленных потребителей в объеме 5 очередей.

Графики ограничений мощности — это документы, в которых перечень крупных потребителей области, а также указанная мощность, к которой эти предприятия должны снизить свое потребление.

Причиной введения графиков стал дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российских обстрелов, а также из-за снижения температуры.

Заметим, что в понедельник, 11 ноября, в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской, а также в Киеве и Харьковской области ввели экстренные отключения света из-за угрозы российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Прогнозы по отключениям электроэнергии

Нынешняя зима может стать одной из самых трудных за предыдущие три года. Поэтому в "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям, худший из которых — это продолжение массированных атак России по объектам генерации.

"При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", — констатировал исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт.