Во всех регионах Украины ввели графики отключений света, но уже начали отменять

С понедельника, 18 ноября, во всех регионах Украины вводятся графики отключения электроэнергии.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Выключать свет будут двумя очередями

Отмечается, что 18 ноября во всех регионах будут выключать свет. С 06:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно.

График отключения каждый потребитель может узнать у своего оператора систем распределения.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что ограничения временные из-за повреждений энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

Энергетики уверяют, что работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное оборудование.

Продолжатся ли отключение в последующие дни, в "Укрэнерго" пока не сообщают.

Позже стало известно, что "Укрэнерго" отменило графики почасовых отключений электроэнергии в Закарпатской, Волынской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Заметим, 13 ноября из-за дефицита в энергосистеме в некоторых областях для промышленных потребителей и бизнеса были применены графики ограничения потребления электрической мощности.

Прогнозы по отключениям электроэнергии

Нынешняя зима может стать одной из самых трудных за предыдущие три года. Поэтому в "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям, худший из которых — это продолжение массированных атак России по объектам генерации.

"При условии этого сценария, при наличии того объем импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", — констатировал исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт.