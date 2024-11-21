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У низці регіонів України запровадили екстрені відключення світла
Зранку 21 листопада у деяких областях України були запроваджені екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє ДТЕК.
"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою "Укренерго" застосовуються екстрені відключення світла", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на Житомирщині, Сумщині, Полтавщині та Чернігівщині застосовані аварійні знеструмлення, повідомляють місцеві обленерго.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Графіки відключень світла на 21 листопада
У четвер, 21 листопада, в Україні діятимуть графіки вимкнення електроенергії - вони будуть активними з 07:00 до 22:00.
В "Укренерго" повідомили, що час застосування й обсяг обмежень будуть такими:
- 07:00 — 11:00 — одна черга відключень,
- 11:00 — 19:00 — дві черги відключень,
- 19:00 — 22:00 — одна черга відключень.
Причина запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час атаки РФ 17 листопада.
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу", - зазначили в Укренерго.
Графіки від ДТЕК
За інформацією ДТЕК, у Києві стабілізаційні відключення діятимуть таким чином:
- для 1 групи - з 10:00 до 14:00;
- для 2 групи - з 11:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00;
- для 3 і 4 груп - з 13:00 до 17:00;
- для 5 групи - з 16:00 до 20:00;
- для 6 групи - з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
На Київщині графіки відключень світла будуть такими:
- для 1 групи - з 11:00 до 13:00 та з 18:00 до 23:00;
- для 2 групи - з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 20:00;
- для 3 і 4 груп - з 12:00 до 16:00;
- для 5 групи - з 07:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00;
- для 6 групи - з 15:00 до 19:00.
На Дніпропетровщині:
- для 1 групи - з 10:00 до 14:00;
- для 2 групи - з 11:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00;
- для 3 і 4 груп - з 13:00 до 17:00;
- для 5 групи - з 16:00 до 20:00;
- для 6 групи - з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.