В Украине без электричества остается более 500 населенных пунктов

На сегодняшний день проблема с электроснабжением существует в 524 населенных пунктах семи регионов Украины. В частности, это 112 населенных пунктов Харьковской области, 95 – Донецкой области, почти столько же – в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Также есть проблема с питанием в 43 населенных пунктах Луганщины и в 14 пунктах Сумщины.

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Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин во время национального телемарафона "Единые новости". По его словам, спасатели ГСЧС продолжают снабжать некоторые объекты инфраструктуры мобильными электрогенераторами.

"Так же следует отметить, что из-за аварийного отключения света, люди начинают отапливать дом альтернативными приборами обогрева из-за участившихся случаев отравления угарным газом. На протяжении суток были жертвы. Это ребенок в Кривом Роге, два человека на Волыни и есть еще трое госпитализированных на Киевщине", – сообщил Енин.

Напомним, недавно Виталий Кличко сообщил, что полной эвакуации из Киева в случае затяжного блекаута не будет, возможен лишь временный переезд некоторых жителей в пригород. Кличко призвал киевлян быть готовыми к разным сценариям и иметь дома запасы воды, еды, тёплую одежду, заряженные ноутбуки и павербанки, закачать офлайн-карты на телефоны.