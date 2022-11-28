В Україні без електрики лишається понад 500 населених пунктів

На сьогоднішній день проблема з електропостачанням існує у 524 населених пунктах семи регіонів України. Зокрема, це 112 населених пунктів Харківщини, 95 Донецької області, майже стільки ж у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Так само є проблема із живленням в 43 населених пунктах Луганщини й у 14 пунктах Сумщини.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час національного телемарафону "Єдині новини". За його словами, рятувальники ДСНС продовжують забезпечувати деякі об’єкти інфраструктури мобільними електрогенераторами.

"Так само слід зазначити, що через аварійне відключення світла, люди починають опалювати будинок альтернативними приладами обігріву через, що почастішали випадки отруєння чадним газом. Упродовж доби були жертви. Це дитина у Кривому Розі, дві особи на Волині та маємо ще трьох госпіталізованих на Київщині", – повідомив Єнін.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Кличко повідомив, що повної евакуації з Києва у разі затяжного блекауту не буде, можливий лише тимчасовий переїзд деяких жителів у передмістя. Кличко закликав киян бути готовими до різних сценаріїв та мати вдома запаси води, їжі, теплий одяг, заряджені ноутбуки та павербанки, закачати офлайн-карти на телефони.