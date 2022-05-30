В Украине из-за боевых действий 615 тысяч потребителей остаются без света, более 166 тысяч - без газа

По состоянию на 30 мая в Украине 615 тыс. потребителей в 748 населенных пунктах остаются без электроснабжения, без газоснабжения остаются 166 тыс. абонентов. Об этом сообщает Кабинет министров.

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"По состоянию на 30 мая из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, в Украине остаются обесточенными 748 населенных пунктов. Всего обесточено около 615 тысяч потребителей, из-за неблагоприятных погодных условий – 5,1 тысячи. Больше всего обесточенных абонентов в Донецкой области – 352,3 тысячи, Луганской – 128,2 тысячи, Харьковской – 38,9 тысячи", - сказано в сообщении.

Согласно ему, ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" срочно вернули в работу две поврежденные обстрелами линии 330 кВ на востоке, в районах, где идут боевые действия. Возобновлено электроснабжение большого ряда населенных пунктов в двух районах Донецкой области. Еще три линии 330 кВ ремонтируются на юго-востоке Украины.

В центральном регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы на подстанции 750 кВ. Одновременно ремонтные бригады работают над возобновлением работы воздушной линии 750 кВ и двух линий 330 кВ. На севере подстанции 330 кВ продолжается демонтаж поврежденного оборудования, готовятся трассы для прокладки кабелей.

Также сообщается, что без газоснабжения остаются более 166 тысяч абонентов. Наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях.

Напомним, за три месяца войны в Украине размер ущерба от повреждения критической инфраструктуры из-за действий российских захватчиков достиг 9,9 млрд грн. За это время было возобновлено газоснабжение для 390 тыс. украинских семей.