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Ущерб Операторов ГРМ от российской агрессии оценивается в 9,9 млрд грн
За три месяца войны в Украине размер ущерба от повреждения критической инфраструктуры из-за действий российских захватчиков достиг 9,9 млрд грн. За это время было возобновлено газоснабжение для 390 тыс. украинских семей.
Об этом сообщает пресс-служба РГК.
Так, с начала российского вторжения есть случаи целенаправленного уничтожения объектов критической инфраструктуры российскими захватчиками: уничтожено 5 тыс. км газораспределительных сетей, разбито 311 единиц высокотехнологичного современного автотранспорта и разрушено 6 тыс кв. м построек.
"Благодаря самоотверженности и профессиональности работников сейчас быстро восстанавливается поврежденная критическая инфраструктура. В портфеле РГК насчитывается 130 прямых договоров с мировыми и европейскими производителями газового оборудования и оборудования, что позволяет быстро обеспечивать их доставку. Сейчас производственные мощности RGC Production переориентировались на потребности восстановления газоснабжения областях", - говорит операционный директор РГК Алексей Тютюнник.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также из-за боевых действий было отключено и повреждено 1074 газораспределительных и 2739 шкафовых газорегулирующих пунктов. Специалисты Операторов ГРМ возобновили работу 390 газораспределительных и 929 шкафных пунктов.
Напомним, что РХК направила 200 млн гривен на восстановление инфраструктуры.