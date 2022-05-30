В Україні через бойові дії 615 тисяч споживачів залишаються без світла, понад 166 тисяч – без газу

На 30 травня в Україні 615 тис. споживачів у 748 населених пунктах залишаються без електропостачання, без газопостачання залишаються 166 тис. абонентів. Про це повідомляє Кабінет Міністрів.

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"Станом на 30 травня через пошкодження, зумовлені бойовими діями, в Україні залишаються знеструмленими 748 населених пунктів. Загалом знеструмлено близько 615 тисяч споживачів, через несприятливі погодні умови – 5,1 тисячі. Найбільше знеструмлених абонентів у Донецькій області – 352,3 тисяч, Луганській – 128,2 тисяч, Харківській – 38,9 тисяч”, - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, ремонтні бригади НЕК "Укренерго" терміново повернули в роботу два пошкоджені обстрілами лінії 330 кВ на сході, в районах, де йдуть бойові дії. Відновлено електропостачання великої низки населених пунктів у двох районах Донецької області. Ще три лінії 330 кВ ремонтують на південному сході України.

У центральному регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи на підстанції 750 кВ. Одночасно ремонтні бригади працюють над відновленням роботи повітряної лінії 750 кВ та двох ліній 330 кВ. На півночі підстанції 330 кВ продовжується демонтаж пошкодженого обладнання, готуються траси для прокладання кабелів.

Також повідомляється, що без газопостачання залишаються понад 166 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація з газопостачанням спостерігається у Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Нагадаємо, за три місяці війни в Україні розмір збитків від пошкодження критичної інфраструктури через дії російських загарбників досяг 9,9 млрд грн. За цей час було відновлено газопостачання для 390 тисяч українських сімей.