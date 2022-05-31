В Украине из-за боевых действий 648 тыс. абонентов остаются без света, 167 тыс. - без газа

В Украине из-за боевых действий по состоянию на 31 мая 647,6 тыс. абонентов в 736 населенных пунктах остаются без электричества, а 166,6 тыс. абонентов без газоснабжения. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

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"По состоянию на 31 мая в Украине из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, остаются обесточенными около 736 населенных пунктов, всего около 647,6 тысяч потребителей. В частности, в Донецкой области – 356,6 тысяч, Луганской – более 128,2 тысяч, Харьковской – около 74,9 тысяч потребителей. Без газоснабжения остаются 166,6 тысяч абонентов. Наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях", — сказано в сообщении.

Сообщается, что за прошедшие сутки возобновлено электроснабжение около 35 тысяч потребителей. В частности, в Харьковской области – 15 тысячам, Донецкой – 8,3 тысячи, Запорожской – 7,3 тысячи, Херсонской – 3,8 тысячи, Днепропетровской – 450 потребителям, Николаевской – 150 потребителям. Газоснабжение восстановлено около 1,5 тысяч абонентов.

Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий, выполнения работ по разминированию и возникновения новых повреждений в электросетях.

Все виды электростанций работают согласно графику и в соответствии с командами диспетчера. Энергосистема Украины продолжает уверенно работать с европейской сетью ENTSO-E, удерживая частоту на уровне 50 Гц.

Напомним, по состоянию на 30 мая в Украине 615 тыс. потребителей в 748 населенных пунктах были без электроснабжения, а без газоснабжения оставались 166 тыс. абонентов.