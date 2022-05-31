В Україні через бойові дії 648 тис. абонентів залишаються без світла, 167 тис. – без газу

В Україні через бойові дії станом на 31 травня 647,6 тис. абонентів у 736 населених пунктах залишаються без електрики, а 166,6 тис. абонентів без газопостачання. Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабінету міністрів.

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"Станом на 31 травня в Україні через пошкодження, зумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 736 населених пунктів, всього близько 647,6 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 356,6 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 74,9 тисячі споживачів. Без газопостачання залишаються 166,6 тисячі абонентів. Найбільш складна ситуація з газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що минулої доби відновлено електропостачання близько 35 тисяч споживачів. Зокрема, у Харківській області – 15 тисячам, Донецькій – 8,3 тисячі, Запорізькій – 7,3 тисячі, Херсонській – 3,8 тисячі, Дніпропетровській – 450 споживачам, Миколаївській – 150 споживачам. Газопостачання відновлено близько 1,5 тисячі абонентів.

Однак у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій, виконання робіт із розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Усі види електростанцій працюють згідно з графіком та відповідно до команд диспетчера. Енергосистема України продовжує працювати з європейською мережею ENTSO-E, утримуючи частоту на рівні 50 Гц.

Нагадаємо, станом на 30 травня в Україні 615 тис. споживачів у 748 населених пунктах було без електропостачання, а без газопостачання залишалося 166 тис. абонентів.