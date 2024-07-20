В Украине к концу 2025 года построят ВЭС мощностью 50 МВт.

Компания-застройщик ветровых электростанций "Френдли-виндтехнолоджи" планирует до конца 2025 года закончить строительство Нижневоротской ВЭС в Закарпатье мощностью 50 МВт. Об этом в интервью Delo.ua рассказал гендиректор компании Владислав Еременко.

"Сейчас мы перешли в активную фазу строительства. В этом году мы планируем выполнить 65-70%. И завершить в следующем году. Погода в регионе вносит свои существенные коррективы. Зимой строить почти невозможно", – рассказал Еременко.

Он отметил, что общая мощность всех ВЭС, к строительству которых его компания привлечена как девелопер и поставщик оборудования, – до 500 МВт.

Украина должна ускорить переход к возобновляемой энергетике, чтобы стать членом ЕС

14 декабря 2023 года Совет Европы принял решение начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Переговорный процесс по полноценному членству будет предусматривать изменения в украинском законодательстве и его гармонизацию с директивами ЕС.

В начале февраля 2023 года Европейская комиссия обнародовала аналитический отчет о соответствии Украины условиям членства в ЕС и по этому отчету оценка Украины была низкой. Средняя отметка страны по всем показателям составила всего 2,16 по пятибалльной шкале. А в сфере внешней среды и изменения климата Украина вообще получила единицу.

В ЕС считают, что соответствие украинского экологического законодательства европейскому находится на базовом уровне, а сама страна находится в начале пути в этой сфере. Это несколько потрясло украинское сообщество.

Добавим, что по оценкам аналитического центра DiXi Group, общий объем CAPEX в украинской энергетике на реализацию требований Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок может достичь €4,130 млрд. В случае внедрения предусмотренных Директивой 2010/75/ЕС (НДТМ) в горно-металлургическом комплексе, по оценкам украинского информационно-аналитического центра GMK Center, в полномасштабное военное вторжение России в Украину, дополнительные инвестиции должны были составить $6,6 млрд. Другие аналитические центры приводят еще более пессимистические оценки – от €7,7 млрд до 8,3 млрд.

О том как в Украине строят ветровую генерацию, в каких условиях работает единственный в стране производитель ветровых турбин мультимегаватого класса и какие препятствия на пути к развитию ветровой энергетики читайте в интервью генерального директора компании "Френдли Виндтехнолоджи" Владислава Еременко на Delo.ua.