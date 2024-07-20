В Україні до кінця 2025 збудують ВЕС потужністю 50 МВт

Компанія-забудовник вітрових електростанцій “Френдлі-віндтехнолоджі” планує до кінця 2025 року закінчити будівництво Нижньоворітської ВЕС на Закарпатті потужністю 50 МВт. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів гендиректор компанії Владислав Єременко.

"Зараз ми перейшли в активну фазу будівництва. В цьому році ми плануємо виконати 65-70%. І завершити в наступному році. Погода в регіоні вносить свої суттєві корективи. Взимку будувати майже неможливо", - розповів Єременко.

Він зауважив, що загальна потужність всіх ВЕС, до будівництва яких його компанія залучена як девелопер та постачальник обладнання — до 500 МВт.

Україна повинна прискорити перехід до відновлюваної енергетики, щоб стати членом ЄС

14 грудня 2023 року Рада Європи ухвалила рішення розпочати переговори з Україною про вступ до Євросоюзу. Переговорний процес щодо повноцінного членства передбачатиме зміни до українського законодавства та його гармонізацію з директивами ЄС.

На початку лютого 2023 року Європейська комісія оприлюднила аналітичний звіт щодо відповідності України умовам членства в ЄС і за цим звітом оцінка України була низькою. Середня відмітка країни за всіма показниками склала лише 2,16 по п’ятибальній шкалі. А у сфері довкілля та зміни клімату Україна взагалі отримала одиницю.

В ЄС вважають, що відповідність українського екологічного законодавства європейському перебуває на “базовому рівні”, а сама країна знаходиться “на початку шляху” у цієї сфери. Це дещо шокувало українську спільноту.

Додамо, що за оцінками аналітичного центру DiXi Group, загальний обсяг CAPEX в українській енергетиці на реалізацію вимог Національного плану щодо скорочення викидів від великих спалювальних установок може сягнути €4,130 млрд. В разі впровадження передбачених Директивою 2010/75/ЄС найкращих доступних технологій та методів керування (НДТМ) в гірничо-металургійному комплексі, за оцінками українського інформаційно-аналітичного центру GMK Center, до повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну, додаткові інвестиції мали скласти $6,6 млрд. Інші аналітичні центри наводять ще більш песимістичні оцінки – від €7,7 млрд до 8,3 млрд.

Про те як в Україні будують вітрову генерацію, в яких умовах працює єдиний в країні виробник вітрові турбін мультимегаватого класу та які перешкоди є на шляху до розбудови вітрової енергетики читайте в інтерв'ю генерального директора компанії "Френдлі Віндтехнолоджі" Владислава Єременко на Delo.ua.