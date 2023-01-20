В Украине выросло производство электроэнергии из-за выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, - Укрэнерго

Потребление электроэнергии 20 января прогнозируется незначительно выше, чем в четверг. Дефицит мощности снизился, но все еще существенный. В вечерний пик генерация может покрыть чуть больше ¾ потребления.

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Об этом сообщила пресс-служба НАК "Укрэнерго".

Отмечается, что выросло производство электроэнергии из-за выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации на других ТЭЦ и ГЭС.

"Дефицит мощности снизился, но все еще существенный. В вечерний пик генерация может покрыть чуть больше ¾ потребления", - отмечают в "Укрэнерго".

Там напоминают, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

Сейчас всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне полученного лимита.

Графики отключений и перечень облэнерго можно найти по ссылке .

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Но, несмотря на оперативные ремонты, после каждого последующего ракетного удара БПЛА россиянами по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - отмечают в "Укрэнерго".

Там добавили, что вчера вечером в результате артобстрела снова отключалась линия электропередачи, обеспечивающая питание Запорожской атомной электростанции. Линию оперативно удалось вернуть в работу.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Также отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.

Отметим, что Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг выявила несоблюдение графиков отключений. электроснабжение потребителям со стороны трех операторов систем распределения и применило к ним штрафы.