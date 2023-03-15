В "Укрэнерго" назвали регионы, где действуют сетевые ограничения

Сетевые ограничения электроэнергии 15 марта существуют в Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской областях и в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

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Отмечается, что в случае роста потребления в этих регионах его могут ограничить для предотвращения перегрузки оборудования и аварий.

Сложной остается ситуация в регионах вдоль линии фронта. В частности, накануне в Донецкой и Житомирской областях были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщили в "Укрэнерго", потребление электроэнергии остается на уровне рабочего дня. В настоящее время работают все типы электростанций, активно эксплуатируются гидроэлектростанции. Производство электроэнергии достаточное для удовлетворения потребностей потребителей.

На одной из электростанций возобновили работу энергоблока, что увеличило доступную генерирующую мощность в энергосистеме. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии.

Напомним, 14 марта в определенных районах Киева и области применяли графики стабилизационных отключений. Это объясняли тем, что из-за поврежденного оборудования энергообъекты еще не могут передавать энергию для всех жителей этих районов одновременно. Вечером стабилизационные отключения отменили.