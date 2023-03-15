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В "Укрэнерго" назвали регионы, где действуют сетевые ограничения
Сетевые ограничения электроэнергии 15 марта существуют в Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской областях и в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
Отмечается, что в случае роста потребления в этих регионах его могут ограничить для предотвращения перегрузки оборудования и аварий.
Сложной остается ситуация в регионах вдоль линии фронта. В частности, накануне в Донецкой и Житомирской областях были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Как сообщили в "Укрэнерго", потребление электроэнергии остается на уровне рабочего дня. В настоящее время работают все типы электростанций, активно эксплуатируются гидроэлектростанции. Производство электроэнергии достаточное для удовлетворения потребностей потребителей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На одной из электростанций возобновили работу энергоблока, что увеличило доступную генерирующую мощность в энергосистеме. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии.
Напомним, 14 марта в определенных районах Киева и области применяли графики стабилизационных отключений. Это объясняли тем, что из-за поврежденного оборудования энергообъекты еще не могут передавать энергию для всех жителей этих районов одновременно. Вечером стабилизационные отключения отменили.