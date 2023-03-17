В "Укрэнерго" сообщили, где 17 марта могут отключать свет

17 марта в Украине потребление электроэнергии сохраняется на уровне пятницы на прошлой неделе, работают все виды электростанций. Производства электроэнергии достаточно для потребления.

Из-за последствий российской атаки, которая была 9 марта, возможны ограничения потребления в Киеве, в Киевской и Житомирской областях, поскольку для полного восстановления электроснабжения энергетикам нужно больше времени, сообщает "Укрэнерго".

В других регионах энергетики не планируют вводить ограничения, лимиты потребления в области также не приходились.

Напомним, ночью 9 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах.