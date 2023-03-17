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Енергетика
Дата публікації

В "Укренерго" повідомили де 17 березня можуть відключати світло

В "Укренерго" повідомили де 17 березня можуть відключати світло
Енергетики не планують вводити обмеження. Фото: Вікіпедія

17 березня в Україні споживання електроенергії зберігається на рівні п’ятниці минулого тижня, працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для споживання.  

Через наслідки російської атаки, яка була 9 березня, можливі обмеження споживання у Києві, у Київській та Житомирській областях, оскільки для повного відновлення електропостачання енергетикам потрібно більше часу, повідомляє "Укренерго".

В інших регіонах енергетики не планують вводити обмеження, ліміти споживання до областей також не доводилися.

Нагадаємо, вночі 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у семи регіонах.