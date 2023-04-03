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Категория
Энергетика
Дата публикации

В Харьковской области служащего газоснабжающей компании будут судить за занижение в документах выбросов метана

Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершило  расследование в отношении должностного лица одного из предприятий-поставщиков природного газа в Харьковской области.

Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, обвиняемому инкриминируют часть 3 статьи 212 Уголовного кодекса (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

По данным следствия, в течение длительного времени должностное лицо отражало в финансово-хозяйственной документации заниженные показатели выбросов вредных веществ в атмосферу.

Фактически же предприятие умышленно уклонялось от уплаты экологического налога с выбросов метана в воздух при транспортировке газа по газораспределительной сети.

Согласно заключению экспертизы Национального научного центра "Институт судебных экспертиз имени Бокариуса", размер нанесенного предприятием государству ущерба составляет более 9 миллионов гривен. При этом отмечается, что в ходе следствия нанесенный государству ущерб был возмещен в полном объеме.

Напомним также, что в феврале БЭБ сообщало о расследовании по той же статье схемы безосновательного возмещения НДС, которую использовали компании одного из депутатов Верховной Рады при строительстве дорог в Херсонской области.

Автор:
Тимофей Беспятов