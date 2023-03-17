В СБУ и БЭБ объяснили причину массовых обысков в офисах РГК (ФОТО)

Детективы Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины провели в пятницу обыски на 16 предприятиях и офисах группы компаний "Региональная газовая компания" в рамках расследования схем манипуляций на газораспределительных предприятиях.

Как говорится в сообщениях правоохранителей, был задокументирован факт противоправного использования тарифных средств, предусмотренных на закупку газа для покрытия производственно-технических потерь, что нанесло государству ущерб в сумме почти 3,5 миллиарда гривен только в 2021 году.

Отмечается, к организации схемы причастен топ-менеджмент региональных газовых предприятий в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Ивано-Франковской областях, которые "связаны с одним из украинских олигархов ".

Схема заключалась в том, что "на бумаге" чиновники платили за газ частным подконтрольным компаниям, но получали топлива в несколько раз меньше предоплаченного. Фактически же они осуществляли несанкционированный отбор топлива, которое находилось в газотранспортной системе и принадлежало государству.

Другая часть схемы заключалась в том, что облгазы получали оплату по тарифам от потребителей, но полученные деньги использовались не для покупки газа, а перечислялись подконтрольным коммерческим структурам для вывода в тень.

При этом облгазы продолжали использовать запасы государственной ГТС и, тем самым, увеличивали свою задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины". В дальнейшем фигуранты пытались списать искусственно созданные долги за счет бюджетных средств.

Кроме того, отмечается, что "в тесной координации с "Нафтогазом", в двух областях руководство газораспределительными компаниями было "возвращено государственным представителям".

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

В ходе проведенного департаментом анализа информации и управления рисками БЭБ аналитического исследования финансово-хозяйственных взаимоотношений обществ по цепи поставок была также установлена сумма вероятного завышения налогового кредита по НДС – 281 миллион гривен.

Кроме того, аналитики бюро установили, что бестоварные операции проводились под видом закупки газа, осуществлялось финансирование других видов операционной деятельности группы компаний (предоставление финансовой помощи, трейдинговые расходы, выплаты дивидендов владельцам и так далее).

Расследование ведется по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Процессуальное руководство в деле осуществляет Офис генерального прокурора.

Напомним, что в самой РГК заявили, что действия по замене менеджмента компании "Криворожгаз" и "Харьковгоргаз" без проведения собрания акционеров являются рейдерским захватом и будут обжалованы в судах.