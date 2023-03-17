В СБУ та БЕБ пояснили причину масових обшуків в офісах РГК (ФОТО)

Детективи Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Служби безпеки України провели в п'ятницю обшуки на 16 підприємствах та в офісах групи компаній "Регіональна газова компанія" в рамках розслідування схемм маніпуляцій на газорозподільчих підприємствах.

Як ідеться у повідомленнях правоохоронців, було задокументовано факт протиправного використання тарифних коштів, передбачених на закупівлю газу для покриття виробничо-технічних втрат, що завдало державі збитків у сумі майже 3,5 мільярда гривень лише в 2021 році.

Зазначається, до організації оборудки причетний топменеджмент регіональних газових підприємствах у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, "які пов’язані з одним із українських олігархів".

Схема полягала у тому, що "на папері" посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді отримували палива в декілька разів менше передплаченого. Фактично ж вони здійснювали несанкціонований відбір палива, яке знаходилося у газотранспортній системі і належало державі.

Інша частина схеми полягала у тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу, а перераховували підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь.

При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної ГТС і тим самим збільшували свою заборгованість перед НАК "Нафтогаз України". У подальшому фігуранти намагались списати штучно створені борги за рахунок бюджетних коштів.

Крім того, зазначається, що "у тісній координації з "Нафтогазом", у двох областях керівництво газорозподільчими компаніями було "повернуто державним представникам".

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В ході проведеного департаментом аналізу інформації та управління ризикам БЕБ аналітичного дослідження фінансово-господарських взаємовідносин товариств по ланцюгу постачання була також встановлена сума ймовірного завищення податкового кредиту з ПДВ - 281 мільйон гривень.

Окрім того, аналітики бюро встановили, що безтоварні операції проводилися під виглядом закупівлі газу, здійснювалося фінансування інших видів операційної діяльності групи компаній (надання фінансової допомоги, трейдінгові витрати, виплати дивідендів власникам тощо).

Розслідування ведеться за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, що в самій РГК заявили, що дії стосовно заміни менеджменту компанії "Криворіжгаз" та "Харківміськгаз" без проведення зборів акціонерів є рейдерським захопленням і буде оскаржене в судах.