На Харківщині службовця газопостачальної компанії судитимуть за заниження в документах викидів метану

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершило розслідування щодо службової особи одного з підприємств-постачальників природного газу в Харківській області.

Як повідомляють в Харківській обласній прокуратурі, обвинувачуваному інкримінують частину 3 статті 212 Кримінального кодексу (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

За даними слідства, протягом тривалого часу службова особа відображала у фінансово-господарській документації занижені показники викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Фактично підприємство умисно ухилилялось від сплати екологічного податку з викидів метану в повітря при транспортуванні природного газу газорозподільною мережею.

Відповідно до висновку експертизи Національного наукового центру "Інститут судових експертиз імені Бокаріуса", розмір завданих підприємством державі збитків становить понад 9 мільйона гривень. При цьому зазначається, що під час слідства завдані державі збитки були відшкодовані у повному обсязі.

Нагадаємо також, що в лютому БЕБ повідомляло про розслідування за тією ж статтею схеми безпідставного відшкодування ПДВ, яку використовували компанії одного з депутатів Верховної Ради при будівництві доріг в Херсонській області.